Все разделы
Укр / Рус Клуб УП
Укр / Рус
up shop

На военных учениях в Эстонии пострадали 10 десантников армии США

Понедельник, 10 мая 2021, 09:28

В Эстонии после приземления на аэродроме Нурмсе во время учений Swift Response 10 десантников армии США попали в больницу.

Как сообщает "Европейская правда", об этом пишет эстонское издание Postimees.

В ночь на субботу, 8 мая, в рамках учений Swift Response на аэродром Нурмси был выброшен десант из около 600 парашютистов 82-й воздушно-десантной дивизии армии США. Кроме пехотинцев на поле высадили три транспортных средства и две гаубицы.

Некоторые десантники при приземлении получили повреждения и были доставлены в Северо-эстонскую региональную больницу (PERH).

По данным Postimees, туда были доставлены десять американских десантников.

Пресс-аташе посольства США Марк Нейлор подтвердил изданию, что рано утром в субботу несколько десантников получили легкие травмы при приземлении.

"Это обычная часть воздушных операций. Ни одна из травм не опасна для жизни, и большинство солдат вернулись к работе", - добавил он.

По его словам, трое десантников все еще восстанавливаются после травм ног.

В ходе учений Swift Response, которые начались 5 мая, отрабатывается оборона Эстонии в условиях потенциальной кризисной ситуации.

В маневрах участвуют около 2500 военнослужащих Эстонии, США и Великобритании, более 20 самолетов и 25 вертолетов.

Маневры Swift Response проводятся в рамках серии учений Defender Europe - это самые большие маневры армии США за последние 25 лет. География учений охватывает 16 европейских стран.

Темы: ЭстонияСША


powered by lun.ua
Главное сегодня

За сутки в Украине обнаружили менее 3 тысяч случаев коронавируса

Главные новости воскресенья и ночи: День победы, кибератака на Colonial

Перехваченное США судно с российским оружием на борту направлялось в Йемен — AP

Семь человек погибли на дне рождения в американском Колорадо-Спрингс

Соглашение между Германией и Россией насчет "Спутника V" фактически мертво — Bild

фотоВ ДТП на Ровенщине погибли родители и полуторамесячный ребенок

Все новости...
Эстония
Эстония обвинила Россию в нарушении ее воздушного пространства
В Эстонии начались масштабные учения с участием военных США
"Зеленая" промышленность: мечта или реальность?
Последние новости
09:28
На военных учениях в Эстонии пострадали 10 десантников армии США
08:41
Кипр вышел из локдауна, внедрив "коронапаспорта"
08:23
За сутки в Украине обнаружили менее 3 тысяч случаев коронавируса
08:13
В понедельник формирования РФ уже стреляли из запрещенных минометов
08:00
Главные новости воскресенья и ночи: День победы, кибератака на Colonial
07:40
За кибератакой на американский трубопровод стоит группа из России — СМИ
07:18
Китай установит разделительную линию на Эвересте — опасается коронавируса из Непала
06:43
В Индии люди, переболевшие COVID-19, начали инфицироваться редким "черным грибком"
05:59
Украина опустилась на 18 место в мире по распространенности COVID-19
04:59
ДОПОЛНЕНОВ США объявили ЧП из-за кибератаки на трубопровод Colonial
Все новости...