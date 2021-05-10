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На военных учениях в Эстонии пострадали 10 десантников армии США

Понедельник, 10 мая 2021, 09:28
На военных учениях в Эстонии пострадали 10 десантников армии США

В Эстонии после приземления на аэродроме Нурмсе во время учений Swift Response 10 десантников армии США попали в больницу.

Как сообщает "Европейская правда", об этом пишет эстонское издание Postimees.

В ночь на субботу, 8 мая, в рамках учений Swift Response на аэродром Нурмси был выброшен десант из около 600 парашютистов 82-й воздушно-десантной дивизии армии США. Кроме пехотинцев на поле высадили три транспортных средства и две гаубицы.

Некоторые десантники при приземлении получили повреждения и были доставлены в Северо-эстонскую региональную больницу (PERH).

По данным Postimees, туда были доставлены десять американских десантников.

Пресс-аташе посольства США Марк Нейлор подтвердил изданию, что рано утром в субботу несколько десантников получили легкие травмы при приземлении.

"Это обычная часть воздушных операций. Ни одна из травм не опасна для жизни, и большинство солдат вернулись к работе", - добавил он.

По его словам, трое десантников все еще восстанавливаются после травм ног.

В ходе учений Swift Response, которые начались 5 мая, отрабатывается оборона Эстонии в условиях потенциальной кризисной ситуации.

В маневрах участвуют около 2500 военнослужащих Эстонии, США и Великобритании, более 20 самолетов и 25 вертолетов.

Маневры Swift Response проводятся в рамках серии учений Defender Europe - это самые большие маневры армии США за последние 25 лет. География учений охватывает 16 европейских стран.

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Темы: ЭстонияСША
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