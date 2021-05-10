Фрегат берегової охорони США зайшов у порт Одеси

Американський фрегат берегової охорони USCGC Hamilton у понеділок вранці 10 травня зайшов в Одесу.

Як повідомляє "Європейська правда", про це пише "Думская".

О 8:30 корабель пришвартувався на 15 причалі Морського вокзалу.

USCGC Hamilton увійшов в чорноморські води ввечері 27 квітня. Вранці 8 травня на зустріч з фрегатом вийшов флагман української Морської охорони корвет BG50 "Григорій Куроп'ятников".

За інформацією ДПСУ, маневри проводилися більш ніж в 100 милях від Одеси під час 4-бального шторму, у той час як кораблі окупантів РФ намагалися перешкоджати навчанням.

Наступного дня до суден приєднався український патрульний катер "Старобільськ" для проведення вправ типу Passex.

Американський фрегат на початку квітня вийшов з США, подолав Атлантику, відвідав американську військово-морську базу Рота, що в Іспанії і базу в Неаполі.

Це перший візит корабля американської берегової охорони, починаючи з 2008 року, коли заходив фрегат USCGC Dallas (WHEC 716).

USCGC Hamilton - четвертий фрегат типу Legend, введений до складу берегової охорони в грудні 2014 року.