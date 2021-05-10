Фрегат берегової охорони США зайшов у порт Одеси
Американський фрегат берегової охорони USCGC Hamilton у понеділок вранці 10 травня зайшов в Одесу.
Як повідомляє "Європейська правда", про це пише "Думская".
HAPPENING NOW: 🇺🇸 @USCG Cutter Hamilton pulls into #Odesa 🇺🇦 #Ukraine for a scheduled port visit after completing interoperability exercise with @UA_NAVY & @DefenceU!! #StrongerTogether pic.twitter.com/GJOYvunsiy— U.S. Naval Forces Europe-Africa/U.S. Sixth Fleet (@USNavyEurope) May 10, 2021
О 8:30 корабель пришвартувався на 15 причалі Морського вокзалу.
USCGC Hamilton увійшов в чорноморські води ввечері 27 квітня. Вранці 8 травня на зустріч з фрегатом вийшов флагман української Морської охорони корвет BG50 "Григорій Куроп'ятников".
За інформацією ДПСУ, маневри проводилися більш ніж в 100 милях від Одеси під час 4-бального шторму, у той час як кораблі окупантів РФ намагалися перешкоджати навчанням.
Наступного дня до суден приєднався український патрульний катер "Старобільськ" для проведення вправ типу Passex.
Американський фрегат на початку квітня вийшов з США, подолав Атлантику, відвідав американську військово-морську базу Рота, що в Іспанії і базу в Неаполі.
Це перший візит корабля американської берегової охорони, починаючи з 2008 року, коли заходив фрегат USCGC Dallas (WHEC 716).
USCGC Hamilton - четвертий фрегат типу Legend, введений до складу берегової охорони в грудні 2014 року.