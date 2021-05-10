Фрегат береговой охраны США зашел в порт Одессы
Американский фрегат береговой охраны USCGC Hamilton в понедельник утром 10 мая зашел в Одессу.
Как сообщает "Европейская правда", об этом пишет "Думская".
HAPPENING NOW: 🇺🇸 @USCG Cutter Hamilton pulls into #Odesa 🇺🇦 #Ukraine for a scheduled port visit after completing interoperability exercise with @UA_NAVY & @DefenceU!! #StrongerTogether pic.twitter.com/GJOYvunsiy— U.S. Naval Forces Europe-Africa/U.S. Sixth Fleet (@USNavyEurope) May 10, 2021
В 8:30 корабль пришвартовался на 15 причале Морского вокзала.
USCGC Hamilton вошел в черноморские воды вечером 27 апреля. Утром 8 мая на встречу с фрегатом вышел флагман украинского Морской охраны корвет BG50 "Григорий Куропятников".
По информации ГПСУ, маневры проводились более чем в 100 милях от Одессы во время 4-бального шторма, в то время как корабли оккупантов РФ пытались препятствовать учениям.
На следующий день к судам присоединился украинский патрульный катер "Старобельск" для проведения упражнений типа Passex.
Американский фрегат в начале апреля вышел из США, преодолел Атлантику, посетил американскую военно-морскую базу Рота, что в Испании, и базу в Неаполе.
Это первый визит корабля американской береговой охраны, начиная с 2008 года, когда заходил фрегат USCGC Dallas (WHEC 716).
USCGC Hamilton - четвертый фрегат типа Legend, введен в состав береговой охраны в декабре 2014 года.