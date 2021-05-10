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У Києві й 11 областях за добу не зробили жодного щеплення

Понеділок, 10 травня 2021, 11:16

9 травня в Україні проти COVID-19 було щеплено 1004 осіб, при цьому в Києві та 11 областях не зробили жодного щеплення.

Джерело: vaccination.covid19.gov.ua

Деталі: Зазначається, що за 9 травня було зроблено на 3839 щеплень менше, ніж за попередню добу. 

Усі щеплені в неділю отримали першу дозу вакцини.

Найбільшу кількість щеплень за 9 травня було проведено у Львівській області – 470. Крім того, по 90 щеплень зробили у Тернопільській та Чернівецькій областях, 79 – у Миколаївській області, 61 – на Донеччині, 56 – на Рівненщині, 50 – в Івано-Франківській області, 23 – в Київській, 21 – в Полтавській, 20 – у Сумській, 19 – у Волинській, 15 – у Запорізькій області і 10 – на Закарпатті.

 

Усього з початку кампанії з вакцинації щеплено 863 645 осіб, з них отримали першу дозу – 863 643 людей, завершили вакцинацію (отримали дві дози) – 446 осіб (із них 2 людини отримали першу дозу закордоном).

За весь період вакцинальної кампанії найбільше щеплень зробили у м. Києві – 93 096.

Українська правда
Теми: вакцинаціяКиїв


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