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В Киеве и 11 областях за сутки не сделали ни одной прививки

Понедельник, 10 мая 2021, 11:16

9 мая в Украине против COVID-19 было привито 1004 человек, при этом в Киеве и 11 областях не сделали ни одной прививки.

Источник: vaccination.covid19.gov.ua

Детали: Отмечается, что за 9 мая было сделано на 3839 прививок меньше, чем за предыдущие сутки.

Все привитые в воскресенье получили первую дозу вакцины.

Наибольшее количество прививок за 9 мая было проведено во Львовской области – 470. Кроме того, по 90 прививок сделали в Тернопольской и Черновицкой областях, 79 – в Николаевской области, 61 – в Донецкой, 56 – в Ровенской, 50 – в Ивано-Франковской, 23 – в Киевской, 21 – в Полтавской, 20 – в Сумской, 19 – в Волынской, 15 – в Запорожской области и 10 – на Закарпатье.

 

Всего с начала кампании по вакцинации привито 863 645 человек, из них получили первую дозу – 863 643 человек, завершили вакцинацию (получили две дозы) – 446 человек (из них 2 человека получили первую дозу границей).

За весь период прививочной кампании больше всего прививок сделали в Киеве – 93 096.

Украинская правда
Темы: вакцинацияКиев


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