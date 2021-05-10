Байден візьме участь у саміті країн східного флангу НАТО, де обговорять Україну

Президент США Джо Байден і генсекретар НАТО Єнс Столтенберг візьмуть участь у саміті країн "Бухарестської дев’ятки" на рівні глав держав, який відбудеться в гібридному режимі у понеділок, 10 травня, у Бухаресті.

Про це розповів голова Бюро національної безпеки (BBN) Польщі Павел Солох на брифінгу в понеділок, повідомляє "Європейська правда" з посиланням на "Укрінформ".

"Президент Польщі Анджей Дуда і президент Румунії Клаус Йоганніс направили запрошення як генеральному секретарю НАТО, так і президенту США. Вони обидва підтвердили свою участь, а тому сьогодні після опівдня у зустрічі візьмуть участь генсек НАТО Єнс Столтенберг, президент США Джо Байден, а також держсекретар США Ентоні Блінкен", - повідомив Солох.

За його словами, зустріч глав держав "дев’ятки" присвячуватиметься, насамперед, питанням безпеки і вписуватиметься у переговори в рамках ініціативи Трьох морів.

"Ці обидва формати, разом з формуванням позицій країн сходу Європи в рамках ЄС та НАТО, допомагатимуть будувати трансатлантичні контакти", - повідомив голова BBN.

За словами Солоха, у спільній заяві після саміту буде згадка про безпеку в басейні Чорного моря та ситуацію в Україні.

"Без сумніву, українське питання якимось чином там буде відображено", - сказав Солох.

Гібридний характер саміту "Бухарестської дев’ятки" передбачає, що президенти Румунії та Польщі, як співорганізатори заходу, будуть в Бухаресті особисто, а решта лідерів приєднаються до саміту в онлайн-режимі.

"Бухарестську дев’ятку" утворено в 2015 році за ініціативою Румунії та Польщі. До її складу входять Польща, Румунія, Литва, Латвія, Естонія, Угорщина, Словаччина, Чехія та Болгарія.

Раніше в цьому місяці Вашингтон заявив, що може збільшити допомогу Києву в сфері безпеки після того, як Росія перекинула війська до свого кордону з Україною.