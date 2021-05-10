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Байден примет участие в саммите стран восточного фланга НАТО, где обсудят Украину

Понедельник, 10 мая 2021, 11:43

Президент США Джо Байден и генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг примут участие в саммите стран "Бухарестской девятки" на уровне глав государств, который состоится в гибридном режиме в понедельник, 10 мая, в Бухаресте.

Об этом рассказал глава Бюро национальной безопасности (BBN) Польши Павел Солох на брифинге в понедельник, сообщает "Европейская правда" со ссылкой на "Укринформ".

"Президент Польши Анджей Дуда и президент Румынии Клаус Йоханнис направили приглашение как генеральному секретарю НАТО, так и президенту США. Они оба подтвердили свое участие, а потому сегодня после полудня во встрече примут участие генсек НАТО Йенс Столтенберг, президент США Джо Байден, а также госсекретарь США Энтони Блинкен", - сообщил Солох.

По его словам, встреча глав государств "девятки" посвящена, прежде всего, вопросам безопасности и вписываться в переговоры в рамках инициативы Трех морей.

"Эти оба формата, вместе с формированием позиций стран востока Европы в рамках ЕС и НАТО, будут помогать строить трансатлантические контакты", - сообщил глава BBN.

По словам Солоха, в совместном заявлении после саммита будет упоминание о безопасности в бассейне Черного моря и ситуации в Украине.

"Без сомнения, украинский вопрос каким-то образом там будет отражен", - сказал Солох.

Гибридный характер саммита "Бухарестской девятки" предусматривает, что президенты Румынии и Польши, как соорганизаторы мероприятия, будут в Бухаресте лично, а остальные лидеры присоединятся к саммиту в онлайн-режиме.

"Бухарестскую девятку" образовано в 2015 году по инициативе Румынии и Польши. В ее состав входят Польша, Румыния, Литва, Латвия, Эстония, Венгрия, Словакия, Чехия и Болгария.

Ранее в этом месяце Вашингтон заявил, что может увеличить помощь Киеву в сфере безопасности после того, как Россия перебросила войска к своей границе с Украиной.

Темы: БайденНАТО


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