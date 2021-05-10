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На Закарпатті й Прикарпатті можуть зійти лавини – ДСНС

Понеділок, 10 травня 2021, 11:57

Держслужба з надзвичайних ситуацій попереджає про значну сніголавинну небезпеку в Закарпатській та Івано-Франківській областях.

Джерело: ДСНС

Дослівно: "10-11 травня, у зв’язку з відлигою, на високогiр'ї східної частини Закарпатської області та Івано-Франківської області очікується значна снiголавинна небезпека (3 рiвень)".

Деталі: Крім того, вдень 10 травня на Лівобережжі очікуються пориви північно-західного вітру 15-20 м/с (І рівень небезпечності, жовтий).

Також 10 травня у південних, східних, більшості центральних, західних, Житомирській та Чернігівській областях переважатиме надзвичайний рівень пожежної небезпеки.

Українська правда
Теми: ДСНСпогода


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