На Закарпатті й Прикарпатті можуть зійти лавини – ДСНС
Понеділок, 10 травня 2021, 11:57
Держслужба з надзвичайних ситуацій попереджає про значну сніголавинну небезпеку в Закарпатській та Івано-Франківській областях.
Джерело: ДСНС
Дослівно: "10-11 травня, у зв’язку з відлигою, на високогiр'ї східної частини Закарпатської області та Івано-Франківської області очікується значна снiголавинна небезпека (3 рiвень)".
Деталі: Крім того, вдень 10 травня на Лівобережжі очікуються пориви північно-західного вітру 15-20 м/с (І рівень небезпечності, жовтий).
Також 10 травня у південних, східних, більшості центральних, західних, Житомирській та Чернігівській областях переважатиме надзвичайний рівень пожежної небезпеки.
Українська правда