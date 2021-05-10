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На Закарпатье и Прикарпатье могут сойти лавины – ГСЧС

Понедельник, 10 мая 2021, 11:57
На Закарпатье и Прикарпатье могут сойти лавины – ГСЧС

Госслужба по чрезвычайным ситуациям предупреждает о значительной снеголавинной опасности в Закарпатской и Ивано-Франковской областях.

Источник: ГСЧС

Дословно: "10-11 мая, в связи с оттепелью, на высокогорье восточной части Закарпатской области и Ивано-Франковской области ожидается значительная снеголавинная опасность (3 уровень)".

Детали: Кроме того, днем ​​10 мая на Левобережье ожидаются порывы северо-западного ветра 15-20 м/с (І уровень опасности, желтый).

Также 10 мая в южных, восточных, большинстве центральных, западных, Житомирской и Черниговской областях будет преобладать чрезвычайный уровень пожарной опасности.

Украинская правда

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Темы: ГСЧСпогода
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