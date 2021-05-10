У Львові дворічна дитина випала з вікна 8 поверху
Понеділок, 10 травня 2021, 12:53
У Львові дворічна дівчинка випала з вікна 8 поверху, дитина загинула.
Джерело: поліція Львівської області
Деталі: 10 травня близько 8.30 до поліції надійшло повідомлення про те, що з вікна багатоповерхівки на вулиці Шевченка у Львові випала дитина.
Як встановили правоохоронці, 2-річна дівчинка випала з вікна восьмого поверху.
На місці працюють співробітники відділу поліції № 4 Львівського районного управління поліції, правоохоронці встановлюють всі обставини події.
Вирішується питання про її правову кваліфікацію.
Українська правда