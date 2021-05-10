У Львові дворічна дитина випала з вікна 8 поверху

У Львові дворічна дівчинка випала з вікна 8 поверху, дитина загинула.

Джерело: поліція Львівської області

Деталі: 10 травня близько 8.30 до поліції надійшло повідомлення про те, що з вікна багатоповерхівки на вулиці Шевченка у Львові випала дитина.

Як встановили правоохоронці, 2-річна дівчинка випала з вікна восьмого поверху.

На місці працюють співробітники відділу поліції № 4 Львівського районного управління поліції, правоохоронці встановлюють всі обставини події.

Вирішується питання про її правову кваліфікацію.