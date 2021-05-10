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Во Львове двухлетний ребенок выпал из окна 8 этажа

Понедельник, 10 мая 2021, 12:53
Во Львове двухлетний ребенок выпал из окна 8 этажа
фото полиции

Во Львове двухлетняя девочка выпала из окна 8 этажа, ребенок погиб.

Источник: полиция Львовской области

Детали: 10 мая около 8.30 в полицию поступило сообщение о том, что из окна многоэтажки на улице Шевченко во Львове выпал ребенок.

Как установили правоохранители, 2-летняя девочка выпала из окна восьмого этажа.

На месте работают сотрудники отдела полиции №4 Львовского районного управления полиции, правоохранители устанавливают все обстоятельства происшествия.

Решается вопрос о его правовой квалификации.

Украинская правда
Темы: Львовдети
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