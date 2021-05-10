Во Львове двухлетний ребенок выпал из окна 8 этажа
Понедельник, 10 мая 2021, 12:53
Во Львове двухлетняя девочка выпала из окна 8 этажа, ребенок погиб.
Источник: полиция Львовской области
Детали: 10 мая около 8.30 в полицию поступило сообщение о том, что из окна многоэтажки на улице Шевченко во Львове выпал ребенок.
Как установили правоохранители, 2-летняя девочка выпала из окна восьмого этажа.
На месте работают сотрудники отдела полиции №4 Львовского районного управления полиции, правоохранители устанавливают все обстоятельства происшествия.
Решается вопрос о его правовой квалификации.
Украинская правда