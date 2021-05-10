Во Львове двухлетний ребенок выпал из окна 8 этажа

Во Львове двухлетняя девочка выпала из окна 8 этажа, ребенок погиб.

Источник: полиция Львовской области

Детали: 10 мая около 8.30 в полицию поступило сообщение о том, что из окна многоэтажки на улице Шевченко во Львове выпал ребенок.

Как установили правоохранители, 2-летняя девочка выпала из окна восьмого этажа.

На месте работают сотрудники отдела полиции №4 Львовского районного управления полиции, правоохранители устанавливают все обстоятельства происшествия.

Решается вопрос о его правовой квалификации.