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Більше половини українців знають дату аварії на ЧАЕС

Понеділок, 10 травня 2021, 13:16
Більше половини українців знають дату аварії на ЧАЕС

52% українців знають точну дату аварії на Чорнобильській АЕС, водночас більше третини не змогли пригадати рік аварії.

Джерело: всеукраїнське опитування КМІС, проведене 13-15 квітня

Деталі: Більшість респондентів (69%) змогли пригадати принаймні рік, в якому відбулася аварія. Проте, лише трохи більше половини опитаних (52%) знають точну дату.

Незважаючи на те, що опитування проводилось у дати, близькі до роковин аварії, більше третини населення України (31%) не змогли пригадати рік аварії.

У порівнянні з опитуванням, яке проводилося рік тому, частка українців, які змогли пригадати точну дату аварії на ЧАЕС зросла з 40% до 52%, а частка тих, хто знає принаймні рік майже не змінилася (опитування 2020 року зафіксувало 68% таких українців).

Дещо більше чоловіків, ніж жінок знають хоча б рік, коли трапилася трагедія – 73% серед чоловіків та 66% серед жінок (розбіжність значуща на рівні 0,01), але рівень обізнаності щодо точної дати в розрізі статей майже не відрізняється.

Рівень обізнаності щодо року аварії нижчий серед молодшого покоління (тільки 51% респондентів змогли назвати правильну відповідь) та приблизно однаковий у респондентів віком від 30 років.  Українці віком 50 – 69 років (на час аварії їм було від 15 до 34 років) найкраще знають точну дату.

Найбільше респондентів (36%) вважають, що причиною аварії були помилки керівництва та/або персоналу станції. Ще 26% опитаних ймовірною причиною аварії називає поєднання недоліків будівництва та помилок персоналу. Приблизно однакова частка респондентів, які вважають, що до аварії призвели помилки, допущені при проектуванні та/або будівництві станції (11%) та нещасний випадок (8%).

Довідка: Опитування проводилося 13-15 квітня 2021 року методом телефонних інтерв’ю з використанням комп’ютера (computer-assisted telephone interviews, CATI) на основі випадкової вибірки мобільних телефонних номерів. Опитано 2001 респондентів, що мешкають у всіх регіонах України (крім АР Крим та ОРДЛО). Вибірка репрезентативна для дорослого населення України. Статистична похибка вибірки не перевищує 2,4%.

Передісторія:

  • Чорнобильська атомна електростанція — зупинена атомна електростанція біля міста Прип'яті в Київській області, діяла з 1977 по 2000 роки.
  • 26 квітня 1986 року при проведенні проектних випробувань на ЧАЕС стався вибух, що повністю зруйнував четвертий реактор станції і спричинив значне забруднення навколишньої території радіоактивними речовинами.
  • Внаслідок цієї аварії було повністю евакуйовано населення Прип'яті, Чорнобиля та всіх інших населених пунктів у радіусі 30 км навколо станції, а сама аварія є однією з найбільших техногенних катастроф в історії людства.

Українська правда

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Теми: ЧорнобильАЕСопитування
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