Более половины украинцев знают дату аварии на ЧАЭС

52% украинцев знают точную дату аварии на Чернобыльской АЭС, в то же время более трети не смогли вспомнить год аварии.

Источник: всеукраинский опрос КМИС, проведенный 13-15 апреля

Детали: Большинство респондентов (69%) смогли вспомнить по крайней мере год, в котором произошла авария. Однако, только чуть более половины опрошенных (52%) знают точную дату.

Несмотря на то, что опрос проводился в даты, близкие к годовщине аварии, более трети населения Украины (31%) не смогли вспомнить год аварии.

По сравнению с опросом, который проводился год назад, доля украинцев, которые смогли вспомнить точную дату аварии на ЧАЭС выросла с 40% до 52%, а доля тех, кто знает по крайней мере год почти не изменилась (опрос 2020 зафиксировал 68% таких украинцев).

Несколько больше мужчин, чем женщин знают хотя бы год, когда случилась трагедия – 73% среди мужчин и 66% среди женщин (расхождение значимо на уровне 0,01), но уровень осведомленности относительно точной даты в разрезе полов почти не отличается.

Уровень осведомленности относительно года аварии ниже среди младшего поколения (только 51% респондентов смогли назвать правильный ответ) и примерно одинаков у респондентов в возрасте от 30 лет. Украинцы в возрасте 50 – 69 лет (на момент аварии им было от 15 до 34 лет) лучше знают точную дату.

Больше всего респондентов (36%) считают, что причиной аварии были ошибки руководства и/или персонала станции. Еще 26% опрошенных вероятной причиной аварии называет сочетание недостатков строительства и ошибок персонала. Примерно одинакова доля респондентов, которые считают, что к аварии привели ошибки, допущенные при проектировании и/или строительстве станции (11%) и несчастный случай (8%).

Справка: Опрос проводился 13-15 апреля 2021 года методом телефонных интервью с использованием компьютера (computer-assisted telephone interviews, CATI) на основе случайной выборки мобильных телефонных номеров. Опрошен 2001 респондент, проживающий во всех регионах Украины (кроме АР Крым и ОРДЛО). Выборка репрезентативна для взрослого населения Украины. Статистическая погрешность выборки не превышает 2,4%.

Предыстория: