Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng
up shop

В Англії відкриються паби, ресторани і кінотеатри

Понеділок, 10 травня 2021, 13:36

Прем'єр-міністр Великої Британії Борис Джонсон у понеділок оголосить наступний етап ослаблення коронавірусних обмежень в Англії.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на агентство Reuters.

Згідно з третьою фазою послаблень, з 17 травня людям буде дозволено зустрічатися в приміщенні вперше за кілька місяців групами до шести осіб або двома повними домогосподарствами.

Паби, кафе і ресторани зможуть приймати відвідувачів в закритих приміщеннях - також вперше за кілька місяців і при дотриманні певних правил. 

Кінотеатри і спортивні споруди також зможуть відновити свою діяльність і приймати людей в приміщеннях.

На Даунінг-стріт заявили, що при ухваленні рішення про перехід до наступного етапу зняття обмежень брали до уваги останні дані про вакцинацію, нові інфекції, госпіталізації та смерті, а також про ризики, пов'язані з новими варіантами вірусу.

Послаблення обмежень стосуватиметься тільки Англії, а Шотландія, Північна Ірландія та Уельс встановлять свої власні правила.

Велика Британія займає п'яте місце в світі за кількістю загиблих від COVID-19, там померли 127 605 осіб. Дві третини дорослих в Сполученому Королівстві отримали першу дозу вакцини, а одна третина - обидві дози.

"Українська правда" у Threads

Теми: Велика Британіякарантин
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

СБУ пояснила останні "візити" із ТЦК і міграційниками до столичних ресторанів

ОновленоОкупанти заявили про масовану атаку безпілотників на Крим

Клименко: Депутат, який підірвав гранати в сільраді на Закарпатті, залишив записку

фотоПростояв два дні: у Києві зрізали дуб, посаджений у пам’ять про загиблого Романа Ратушного

Макрон розповів про обіцянку Орбана щодо вступу України до ЄС

Сільський голова може підписувати повістки – міністр оборони

Усі новини...
Велика Британія
Британія дарує Україні 17 пожежних машин
Глава МЗС Британії застеріг Росію від провокацій на ЗАЕС
Розвідка Британії пояснила, для чого Росії окремий підрозділ Чорноморського флоту на Азові
Останні новини
23:03
Економічні новини 15 грудня: транш від Світового банку, "Київстар" відновив мобільний інтернет
23:01
ОновленоУкраїною "мандрує" кілька груп російських ударних дронів – Повітряні сили
22:59
СБУ пояснила останні "візити" із ТЦК і міграційниками до столичних ресторанів
22:47
документЗаступник голови Нацполіції Тишлек повернувся до роботи після службового розслідування
22:12
Україна з наступного тижня починає роботу з ЄС для підготовки переговорів – Стефанішина
21:45
ОновленоОкупанти заявили про масовану атаку безпілотників на Крим
21:35
Cruise скорочує четверту частину персоналу після інциденту з безпілотним автомобілем
21:29
Генштаб: ЗСУ знищили 2 склади окупантів, найбільше зіткнень на Авдіївському напрямку
21:02
"Київстар": Мобільний інтернет запрацював по всій Україні, але є нюанси
21:00
Фінляндія знову повністю закрила кордон з Росією
Усі новини...
Реклама: