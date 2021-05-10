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В Англии откроются пабы, рестораны и кинотеатры

Понедельник, 10 мая 2021, 13:36

Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон в понедельник объявит следующий этап ослабления коронавирусных ограничений в Англии.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на агентство Reuters.

Согласно третьей фазе послаблений, с 17 мая людям будет разрешено встречаться в помещении впервые за несколько месяцев группами до шести человек или двумя полными домохозяйствами.

Пабы, кафе и рестораны смогут принимать посетителей в закрытых помещениях - также впервые за несколько месяцев и при соблюдении определенных правил.

Кинотеатры и спортивные сооружения также смогут возобновить свою деятельность и принимать людей в помещениях.

На Даунинг-стрит заявили, что при принятии решения о переходе к следующему этапу снятия ограничений принимали во внимание последние данные о вакцинации, новых инфекциях, госпитализациях и смертях, а также о рисках, связанных с новыми вариантами вируса.

Ослабление ограничений будет касаться только Англии, а Шотландия, Северная Ирландия и Уэльс установят свои собственные правила.

Великобритания занимает пятое место в мире по количеству погибших от COVID-19, там умерли 127 605 человек. Две трети взрослых в Соединенном Королевстве получили первую дозу вакцины, а одна треть - обе дозы.

Темы: Великобританиякарантин


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