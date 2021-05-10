Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng
up shop

В Англии откроются пабы, рестораны и кинотеатры

Понедельник, 10 мая 2021, 13:36

Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон в понедельник объявит следующий этап ослабления коронавирусных ограничений в Англии.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на агентство Reuters.

Согласно третьей фазе послаблений, с 17 мая людям будет разрешено встречаться в помещении впервые за несколько месяцев группами до шести человек или двумя полными домохозяйствами.

Пабы, кафе и рестораны смогут принимать посетителей в закрытых помещениях - также впервые за несколько месяцев и при соблюдении определенных правил.

Кинотеатры и спортивные сооружения также смогут возобновить свою деятельность и принимать людей в помещениях.

На Даунинг-стрит заявили, что при принятии решения о переходе к следующему этапу снятия ограничений принимали во внимание последние данные о вакцинации, новых инфекциях, госпитализациях и смертях, а также о рисках, связанных с новыми вариантами вируса.

Ослабление ограничений будет касаться только Англии, а Шотландия, Северная Ирландия и Уэльс установят свои собственные правила.

Великобритания занимает пятое место в мире по количеству погибших от COVID-19, там умерли 127 605 человек. Две трети взрослых в Соединенном Королевстве получили первую дозу вакцины, а одна треть - обе дозы.

Темы: Великобританиякарантин
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

Бои за Марьинку продолжаются, ВСУ находятся в пределах админграниц города - Штупун

картаПогода до 29 декабря: в Украине потеплеет до +10, но местами будет дождик

Командование внесло запрос на мобилизацию 500 тыс. военных – Арахамия

На Банковой раскрыли, о чем могут говорить Зеленский и Орбан

Пропагандиста из РФ, который призывал топить украинских детей, отравили – источник

инфографикаУкраинцы выбрали бы Чорновола, а не Кравчука, если бы сейчас оказались в 1991-м − КМИС

Все новости...
Великобритания
Пристайко объяснил свой комментарий относительно "сарказма" Зеленского
Данилов отреагировал на слова Уоллеса об Amazon и недостаточной благодарности
Вы – не Амазон, а мы – не полигон
Последние новости
19:56
инфографикаПредприниматели получили еще 3 миллиарда по программе кредитов под 5-7-9%
19:39
Генштаб: На Авдеевском направлении отражено 32 атаки, на Марьинском ВСУ сдерживают врага
19:35
МИД Чехии: Если Украина упадет, мы столкнемся с РФ на наших границах
19:21
Британский миллиардер Рэтклифф завершил покупку 25% акций ФК "Манчестер Юнайтед"
19:16
Навального нашли в колонии за полярным кругом: "максимальная изоляция от мира"
18:55
Россияне запустили с Черного моря "Шахеды"
18:50
Бои за Марьинку продолжаются, ВСУ находятся в пределах админграниц города - Штупун
18:25
Байден убежден, что президенты США могут подлежать уголовному преследованию
18:14
В центробанке России готовятся к ужесточению санкций
17:59
Папа Римский на рождественской мессе попросил о мире, в том числе в Украине
Все новости...
Реклама: