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ЄС оновив правила експортного контролю за товарами подвійного призначення

Понеділок, 10 травня 2021, 15:26

ЄС оновив своє законодавство з експортного контролю, яке застосовується до чутливих товарів і технологій подвійного призначення.

Про це у понеділок 10 травня повідомила пресслужба Ради ЄС, пише "Європейська правда".

"Сьогодні Рада прийняла регулювання, що модернізує систему ЄС з контролю за експортом, брокерською діяльністю, технічною допомогою, транзитом і передачею предметів подвійного призначення. Це товари, програмне забезпечення та технології, які можна використовувати як в цивільних, так і у військових цілях", - йдеться у повідомленні.

"Ми вітаємо нові правила ЄС щодо експорту товарів подвійного призначення, які надають правам людини тієї ваги, якої вони заслуговують. Жорсткий контроль дозволить нам запобігати порушенням прав людини і при цьому йти в ногу з останніми технологічними розробками", - прокоментував міністр фінансів Португалії та голова Ради ЄС Жуан Леао. 

Нове регулювання посилює контроль за більш широким спектром технологій подвійного призначення, які  з'являються, а також посилює координацію між державами-членами та Єврокомісією на підтримку ефективного застосування контролю на всій території ЄС.

Нові правила також відводять компаніям важливу роль в усуненні ризиків для міжнародної безпеки, які іноді виникають через товари подвійного призначення.

Після схвалення нових правил Європейським парламентом і Радою ЄС  регулювання буде опубліковане в Офіційному журналі Євросоюзу і набуде чинності через 90 днів.

Теми: ЄСторгівля


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