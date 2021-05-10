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ЕС обновил правила экспортного контроля за товарами двойного назначения

Понедельник, 10 мая 2021, 15:26

ЕС обновил свое законодательство по экспортному контролю, которое применяется к чувствительным товарам и технологиям двойного назначения.

Об этом в понедельник, 10 мая, сообщила пресс-служба Совета ЕС, пишет "Европейская правда".

"Сегодня Совет принял регулирование, которое модернизирует систему ЕС по контролю за экспортом, брокерской деятельностью, технической помощью, транзитом и передачей предметов двойного назначения. Это товары, программное обеспечение и технологии, которые можно использовать как в гражданских, так и в военных целях", - говорится в сообщении.

"Мы приветствуем новые правила ЕС по экспорту товаров двойного назначения, которые предоставляют правам человека тот вес, который они заслуживают. Жесткий контроль позволит нам предотвращать нарушения прав человека и при этом идти в ногу с последними технологическими разработками", - прокомментировал министр финансов Португалии и председатель совета ЕС Жуан Леао.

Новое регулирование усиливает контроль за более широким спектром технологий двойного назначения, которые появляются, а также усиливает координацию между государствами-членами и Еврокомиссией в поддержку эффективного применения контроля на всей территории ЕС.

Новые правила также отводят компаниям важную роль в устранении рисков для международной безопасности, которые иногда возникают из-за товаров двойного назначения.

После одобрения новых правил Европейским парламентом и Советом ЕС регулирование будет опубликовано в Официальном журнале Евросоюза и вступит в силу через 90 дней.

Темы: ЕСторговля
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