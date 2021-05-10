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Українські військові зловили одного з ватажків "ДНР"

Понеділок, 10 травня 2021, 16:34

На Донеччині в неділю в ході контртерористичної операції бійці ЗСУ за підтримки співробітників СБУ схопили одного з "командирів" так званого "міністерства оборони ДНР".

Джерело: повідомлення прокуратури Донецької області

Деталі: Зазначається, що 9 травня поблизу смт. Новгородьске (околиці Торецька) бойовика затримали військовослужбовці Збройних сил України. Операція пройшла за супроводом ГУ СБУ в Донецькій та Луганській областях.

Затриманий - 45-річний мешканець Горлівки. У нього вилучили військовий квиток НЗФ так званої "ДНР", посвідчення учасника "громадської" організації "ветераны новоросии" та військову форму.

Бойовику вже повідомили про підозру в участі у терористичній організації (ч. 1 ст. 258-3 КК України).

Досудовим розслідуванням встановлено, що з 2016 року правопорушник перебував у складі НЗФ РФ на посадах "розвідника" та "старшого розвідника".

З 2019 року, зайнявши пост "стрільця-помічника гранатометника" та так званого "командира" 3 відділення 1 механізованого взводу механізованої роти "міністерства оборони" ОРДО, зловмисник здійснював наглядову діяльність на лінії розмежування, а також брав участь у веденні збройного опору, незаконної протидії та перешкоджанні виконанню службових обов’язків співробітниками правоохоронних органів і військовослужбовцями ЗСУ.

До обов’язків підозрюваного входило захоплення населених пунктів, будівель та інших об’єктів на території Донецької області, спорудження, укріплення та охорона блок-постів, обладнання вогневих позицій,  а також здійснення виїздів у складі так званих "груп швидкого реагування" з метою перевірки інформації щодо переміщення українських військових формувань.

 

Дослівно: "Правопорушнику обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою з альтернативою внесення  застави у розмірі 681 тис. грн. Досудове розслідування триває".

Українська правда
Теми: тероризмЗбройні силиСБУвійна


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