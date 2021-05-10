В США обнародовали возможную причину развода Билла Гейтса
Основатель компании Microsoft Билл Гейтс и его жена Мелинда начали обсуждать с юристами вопрос развода в 2019 году, одной из причин расторжения отношений могли стать связи Гейтса с обвиняемым в секс-торговле миллиардером Джеффри Эпштейном.
Источник: hromadske со ссылкой на материал издания The Wall Street Journal
Детали: Американские журналисты из собственных источников получили информацию и некоторые документы, которые указали на то, что Мелинда Гейтс еще в 2013 году начала беспокоиться из-за связи своего мужа с Эпштейном. В частности, издание, излагая эту версию, ссылается на рассказ сотрудника благотворительной организации пары.
Также Мелинда обращала внимание на их встречи. Например, по данным New York Times, однажды Гейтс задержался в особняке Эпштейна на Манхэттене до поздней ночи.
Тогда пресс-секретарь основателя Microsoft Бриджит Арнольд официально заявила, что он встречался с Эпштейном несколько раз, чтобы обсудить благотворительность, но жалеет об этом: "Билл Гейтс сожалеет о встрече с Эпштейном и признает, что это было ошибкой".
Напомним:
- Мелинда и Билл Гейтс объявили о своем разводе 3 мая. Они прожили в браке 27 лет.
- Джефри Эпштейн, которого должны были судить по делу о торговле сексуальными услугами, совершил самоубийство в своей камере в тюрьме в Нью-Йорке в августе 2019 года. Его обвиняли в управлении масштабной сетью из несовершеннолетних девушек, которые предоставляли сексуальные услуги.
- У 66-летнего финансиста было много влиятельных друзей и знакомых. Среди них - президент США Дональд Трамп, экс-президент США Билл Клинтон, британский принц Эндрю и другие.