Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng
up shop

В США обнародовали возможную причину развода Билла Гейтса

Понедельник, 10 мая 2021, 18:58
В США обнародовали возможную причину развода Билла Гейтса
Фото: Associated Press

Основатель компании Microsoft Билл Гейтс и его жена Мелинда начали обсуждать с юристами вопрос развода в 2019 году, одной из причин расторжения отношений могли стать связи Гейтса с обвиняемым в секс-торговле миллиардером Джеффри Эпштейном.

Источник: hromadske со ссылкой на материал издания The Wall Street Journal

Детали: Американские журналисты из собственных источников получили информацию и некоторые документы, которые указали на то, что Мелинда Гейтс еще в 2013 году начала беспокоиться из-за связи своего мужа с Эпштейном. В частности, издание, излагая эту версию, ссылается на рассказ сотрудника благотворительной организации пары.

Также Мелинда обращала внимание на их встречи. Например, по данным New York Times, однажды Гейтс задержался в особняке Эпштейна на Манхэттене до поздней ночи.

Тогда пресс-секретарь основателя Microsoft Бриджит Арнольд официально заявила, что он встречался с Эпштейном несколько раз, чтобы обсудить благотворительность, но жалеет об этом: "Билл Гейтс сожалеет о встрече с Эпштейном и признает, что это было ошибкой".

Напомним:

  • Мелинда и Билл Гейтс объявили о своем разводе 3 мая. Они прожили в браке 27 лет.
  • Джефри Эпштейн, которого должны были судить по делу о торговле сексуальными услугами, совершил самоубийство в своей камере в тюрьме в Нью-Йорке в августе 2019 года. Его обвиняли в управлении масштабной сетью из несовершеннолетних девушек, которые предоставляли сексуальные услуги.
  • У 66-летнего финансиста было много влиятельных друзей и знакомых. Среди них - экс-президент США Дональд Трамп, экс-президент США Билл Клинтон, британский принц Эндрю и другие.

"Украинская правда" в Threads

Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

Бои за Марьинку продолжаются, ВСУ находятся в пределах админграниц города - Штупун

картаПогода до 29 декабря: в Украине потеплеет до +10, но местами будет дождик

Командование внесло запрос на мобилизацию 500 тыс. военных – Арахамия

На Банковой раскрыли, о чем могут говорить Зеленский и Орбан

Пропагандиста из РФ, который призывал топить украинских детей, отравили – источник

инфографикаУкраинцы выбрали бы Чорновола, а не Кравчука, если бы сейчас оказались в 1991-м − КМИС

Все новости...
Последние новости
19:56
инфографикаПредприниматели получили еще 3 миллиарда по программе кредитов под 5-7-9%
19:39
Генштаб: На Авдеевском направлении отражено 32 атаки, на Марьинском ВСУ сдерживают врага
19:35
МИД Чехии: Если Украина упадет, мы столкнемся с РФ на наших границах
19:21
Британский миллиардер Рэтклифф завершил покупку 25% акций ФК "Манчестер Юнайтед"
19:16
Навального нашли в колонии за полярным кругом: "максимальная изоляция от мира"
18:55
Россияне запустили с Черного моря "Шахеды"
18:50
Бои за Марьинку продолжаются, ВСУ находятся в пределах админграниц города - Штупун
18:25
Байден убежден, что президенты США могут подлежать уголовному преследованию
18:14
В центробанке России готовятся к ужесточению санкций
17:59
Папа Римский на рождественской мессе попросил о мире, в том числе в Украине
Все новости...
Реклама: