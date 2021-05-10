ЄС незабаром схвалить новий пакет санкцій проти режиму Лукашенка

Європейський союз працює над новим пакетом санкцій проти білоруського режиму у зв’язку з продовженням репресій проти опозиції і польської громади.

Про це, як повідомляє "Європейська правда", заявив високий представник ЄС з питань зовнішньої політики і політики безпеки Жозеп Боррель.

За його словами, білоруський режим продовжує переслідувати представників опозиції.

"Ми працюємо над новим пакетом санкцій щодо режиму Білорусі, я сподіваюся, він буде прийнятий у найближчі тижні. Цей пакет буде включати відповідь на всі останні дії, в тому числі переслідування польської громади" - сказав Боррель.

Нагадаємо, наприкінці лютого глава дипломатії ЄС Жозеп Боррель пообіцяв, що буде підготовлений четвертий пакет санкцій щодо Білорусі. За даними ЗМІ, робота над ним триває з початку березня.

До санкційного списку ЄС уже включено 84 фізичних осіб і 7 юридичних осіб, відповідальних за репресії і фальсифікації на виборах у Білорусі.

На початку травня стало відомо, що Євросоюз не встигає підготувати четвертий пакет санкцій проти режиму Александра Лукашенка до найближчої зустрічі Ради ЄС та ймовірно відкладе це питання до червня.