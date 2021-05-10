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ЕС вскоре примет новый пакет санкций против режима Лукашенко

Понедельник, 10 мая 2021, 19:07

Европейский союз работает над новым пакетом санкций против белорусского режима в связи с продолжением репрессий против оппозиции и польской общины.

Об этом, как сообщает "Европейская правда", заявил высокий представитель ЕС по вопросам внешней политики и политики безопасности Жозеп Боррель.

По его словам, белорусский режим продолжает преследовать представителей оппозиции.

"Мы работаем над новым пакетом санкций в отношении режима Беларуси, я надеюсь, он будет принят в ближайшие недели. Этот пакет будет включать на все последние действия, в том числе преследования польской общины ", - сказал боррелий.

Напомним, в конце февраля глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель пообещал, что будет подготовлен четвертый пакет санкций в отношении Беларуси. По данным СМИ, работа над ним продолжается с начала марта.

К санкционного списка ЕС уже включены 84 физических лиц и 7 юридических лиц, ответственных за репрессии и фальсификации на выборах в Беларуси.

В начале мая стало известно, что Евросоюз не успевает подготовить четвертый пакет санкций против режима Александра Лукашенко в ближайшей встрече Совета ЕС и вероятно отложит этот вопрос до июня.

Темы: БеларусьсанкцииЕСЛукашенко


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