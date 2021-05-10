Молодого хлопця в Ірані вбили через належніть до ЛГБТ, підозрюють його братів

20-річний іранець Аліреза Монфаред був убитий, імовірно, своїми братами. Він планував втечу з Ірану аби врятувати своє життя, проте не встиг - вбивство сталося після того, як родичи дізналися, що він не є гетеросексуалом.

Джерело: Радіо Свобода з посиланням на іранські ЗМІ

Деталі: Вбивство сталося 4 травня. Як зазначають місцеві медіа, члени сім’ї Монфареда нібито з’ясували, що через сексуальну орієнтацію його звільнили від військової служби. ЗМІ уточнюють, що у вбивстві брали участь рідний і дворюрідні брати хлопця.

У зв’язку зі злочином заарештовано трьох осіб.

Партнер убитого Агхіл Абаят розповів, що Аліреза 8 травня планував виїхати до нього в Туреччину. ЗМІ повідомляють про аудіозаписи, на яких Монфаред скаржиться на погрози з боку своїх родичів і каже про плани втекти з Ірану.

Довідково: В Ірані людям, що не мають традиційної сексуальної орієнтації, загрожує смертна кара.