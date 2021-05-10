Молодого парня в Иране убили из-за принадлежности к ЛГБТ, подозревают его братьев

20-летний иранец Алиреза Монфаред был убит, вероятно, своими братьями. Он планировал побег из Ирана чтобы спасти свою жизнь, однако не успел - убийство произошло после того, как родственники узнали, что он не является гетеросексуалом.

Источник: Радио Свобода со ссылкой на иранские СМИ

Детали: Убийство произошло 4 мая. Как отмечают местные СМИ, члены семьи Монфареда якобы выяснили, что из-за сексуальной ориентации его освободили от военной службы. СМИ уточняют, что в убийстве участвовали родной и двоюродные братья парня.

В связи с преступлением арестованы три человека.

Партнер убитого - Агхил Абаят - рассказал, что Алиреза 8 мая планировал выехать к нему в Турцию. СМИ сообщают об аудиозаписи, на которых Монфаред жалуется на угрозы со стороны своих родственников и говорит о планах бежать из Ирана.

Справка: В Иране людям, которые не имеют традиционной сексуальной ориентации, грозит смертная казнь.