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Боррель: країни ЄС згодні, що не варто нарощувати напруженість з РФ

Понеділок, 10 травня 2021, 20:43
Боррель: країни ЄС згодні, що не варто нарощувати напруженість з РФ

Високий представник ЄС з питань зовнішньої політики і політики безпеки Жозеп Боррель заявив, що наразі країни ЄС не вважають за потрібне збільшувати напруженість у відносинах з РФ, висилаючи додаткових дипломатів.

Як повідомляє "Європейська правда", про це він заявив після зустрічі глав МЗС країн ЄС.

"Ми запевнили Чехію в сильній підтримці Європейського союзу. Але водночас, я думаю, всі згодні з потребою не продовжувати ескалацію. З одного боку ми повинні виявляти підтримку, але в той же час намагатися не збільшувати напруженість" - сказав Боррель..

"Європейська рада говоритиме про Росію 25 травня, і можливо після цієї дискусії високому представнику і Єврокомісії можуть доручити представити аналіз ситуації і відносин з Росією, як це було у випадку з Туреччиною" - зазначив він..

За його словами, наразі в порядку денному не стоїть питання висилки російських дипломатів.

Як повідомлялося, Чехія на позачерговому саміті ЄС планує звернутися до лідерів блоку за підтримкою у зв’язку з вибухами на складах боєприпасів у Врбетіце, в яких Прага звинувачує Росію.

Нагадаємо, Чехія звинуватила РФ у організації вибуху, що стався 16 жовтня 2014 року на складах озброєння у східній частині Чехії та призвів до численних руйнувань і загибелі двох місцевих жителів. Лише за 6,5 років керівництво чеського уряду офіційно звинуватило Росію в організації цієї диверсії.

У зв’язку з цим Прага вислала 18 російських дипломатів, а Росія у відповідь оголосила персонами нон грата 20 співробітників посольства Чехії в Москві. Після цього Чехія заявила, що висилає ще близько 70 співробітників російського посольства. 

Словаччина, Румунія та країни Балтії вислали співробітників посольств РФ у своїх країнах із солідарності з Чехією, яка звинуватила Росію  у організації вибуху, що стався 16 жовтня 2014 року на складах озброєння у східній частині Чехії та призвів до численних руйнувань і загибелі двох місцевих жителів.

Теми: РосіяЄСдипломатичні відносини
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