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Боррель: страны ЕС согласны, что не стоит наращивать напряженность с РФ

Понедельник, 10 мая 2021, 20:43
Боррель: страны ЕС согласны, что не стоит наращивать напряженность с РФ

Высокий представитель ЕС по вопросам внешней политики и политики безопасности Жозеп Боррель заявил, что пока страны ЕС не считают нужным увеличивать напряженность в отношениях с РФ, высылая дополнительных дипломатов.

Как сообщает "Европейская правда", об этом он заявил после встречи глав МИД стран ЕС.

"Мы заверили Чехию в сильной поддержке Европейского союза. Но в то же время, я думаю, все согласны с необходимостью не продлевать эскалацию. С одной стороны мы должны проявлять поддержку, но в то же время стараться не увеличивать напряженность ", - сказал боррелий ..

"Европейский совет будет говорить о России 25 мая, и возможно после этой дискуссии высоком представителю и Еврокомиссии могут поручить представить анализ ситуации и отношений с Россией, как это было в случае с Турцией", - отметил он ..

По его словам, сейчас в повестке дня не стоит вопрос высылки российских дипломатов.

Как сообщалось, Чехия на внеочередном саммите ЕС планирует обратиться к лидерам блока при поддержке в связи со взрывами на складах боеприпасов в Врбетице, в которых Прага обвиняет Россию.

Напомним, Чехия обвинила РФ в организации взрыва, произошедшего 16 октября 2014 на складах вооружения в восточной части Чехии и привел к многочисленным разрушениям и гибели двух местных жителей. Только за 6,5 лет руководство чешского правительства официально обвинило Россию в организации этой диверсии.

В связи с этим Прага выслала 18 российских дипломатов, а Россия в ответ объявила персонами нон грата 20 сотрудников посольства Чехии в Москве. После этого Чехия заявила, что высылает еще около 70 сотрудников российского посольства.

Словакия, Румыния и страны Балтии выслали сотрудников посольств РФ в своих странах с солидарности с Чехией, которая обвинила Россию в организации взрыва, произошедшего 16 октября 2014 на складах вооружения в восточной части Чехии и привел к многочисленным разрушениям и гибели двух местных жителей.

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Темы: РосcияЕСдипломатические отношения
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