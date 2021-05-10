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Протидія Росії: у Румунії створять євроатлантичний центр оборони НАТО

Понеділок, 10 травня 2021, 23:19

У столиці Румунії Бухаресті у рамках діяльності НАТО буде створено євроатлантичний центр оборони.

Джерело: президент Румунії Клаус Йоганніс, якого цитує Укрінформ

Деталі: Таку заяву Йоганніс зробив під час спільної пресконференції з президентом Польщі Анджеєм Дудою у Бухаресті після саміту "Бухарестської дев’ятки".

За його словами, під час дискусії президентів підкреслено, що дестабілізаційні дії Росії в регіоні викликають "занепокоєння і відчуття недостатнього рівня безпеки".

Йоганніс наголосив, що нинішня безпекова ситуація у Чорному морі доводить, що НАТО й надалі має зміцнювати можливості з відлякування й оборони, особливо на східному фланзі, діючи разом від Балтійського до Чорного моря.

Також президент Румунії додав, що НАТО має й надалі залишатися активним у східному сусідстві з метою зміцнення обороноздатності та можливостей східних сусідів реагувати на виклики, з якими вони стикаються.

Пряма мова: "Ми працюємо над створенням євроатлантичного центру оборони, який розташовуватиметься у Бухаресті".

Теми: НАТОРумуніяРосіяЧорне море


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