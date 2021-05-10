Противодействие России: в Румынии создадут евроатлантический центр обороны НАТО

В столице Румынии Бухаресте в рамках деятельности НАТО будет создан евроатлантический центр обороны.

Источник: президент Румынии Клаус Йоханнис, которого цитирует Укринформ

Детали: Такое заявление Йоганнис сделал во время совместной пресс конференции с президентом Польши Анджеем Дудой после саммита "Бухарестской девятки".

По его словам, во время дискуссии президентов подчеркнуто, что дестабилизирующие действия России в регионе вызывают "беспокойство и ощущение недостаточного уровня безопасности".

Йоганнис отметил, что нынешняя ситуация безопасности в Черном море доказывает, что НАТО и впредь должно укреплять возможности по отпугиванию и обороне, особенно на восточном фланге, действуя совместно от Балтийского до Черного моря.

Также президент Румынии добавил, что НАТО должно и впредь оставаться активным в восточном соседстве с целью укрепления обороноспособности и возможностей восточных соседей реагировать на вызовы, с которыми они сталкиваются.

Прямая речь: "Мы работаем над созданием евроатлантического центра обороны, который будет располагаться в Бухаресте".