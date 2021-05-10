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Противодействие России: в Румынии создадут евроатлантический центр обороны НАТО

Понедельник, 10 мая 2021, 23:19
Противодействие России: в Румынии создадут евроатлантический центр обороны НАТО

В столице Румынии Бухаресте в рамках деятельности НАТО будет создан евроатлантический центр обороны.

Источник: президент Румынии Клаус Йоханнис, которого цитирует Укринформ

Детали: Такое заявление Йоганнис сделал во время совместной пресс конференции с президентом Польши Анджеем Дудой после саммита "Бухарестской девятки".

По его словам, во время дискуссии президентов подчеркнуто, что дестабилизирующие действия России в регионе вызывают "беспокойство и ощущение недостаточного уровня безопасности".

Йоганнис отметил, что нынешняя ситуация безопасности в Черном море доказывает, что НАТО и впредь должно укреплять возможности по отпугиванию и обороне, особенно на восточном фланге, действуя совместно от Балтийского до Черного моря.

Также президент Румынии добавил, что НАТО должно и впредь оставаться активным в восточном соседстве с целью укрепления обороноспособности и возможностей восточных соседей реагировать на вызовы, с которыми они сталкиваются.

Прямая речь: "Мы работаем над созданием евроатлантического центра обороны, который будет располагаться в Бухаресте".

Напомним: "Бухарестскую девятку" создали в 2015 году по инициативе Румынии и Польши. В ее состав входят Польша, Румыния, Литва, Латвия, Эстония, Венгрия, Словакия, Чехия и Болгария.

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Темы: НАТОРумынияРосcияЧерное море
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