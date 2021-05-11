ВООЗ: Рівень захворюваності COVID-19 вийшов на плато — але неприпустимо високе

У світі спостерігається стабілізація числа заражень і смертей від COVID-19.

Джерело: Reuters з посиланням на заяву гендиректора ВООЗ Тедроса Аданома Гебреєсуса

Деталі: Зазначається, що зменшення кількості заражень спостерігається в більшості регіонів, включаючи Америку і Європу – це два регіони, що постраждали найбільше.

Водночас, гендиректор ВООЗ констатував, що це "неприпустимо високе плато".

Пряма мова Тедроса Аданома Гебреєсуса: "Але це неприпустимо високе плато: на минулому тижні було зареєстровано понад 5,4 млн випадків COVID-19 і майже 90 тисяч смертей".

Нагадаємо: Станом на 11 травня у світі виявили 159,5 млн випадків COVID-19, найбільше у США, Індії та Бразилії. Померли 3,3 млн людей.