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ВООЗ: Рівень захворюваності COVID-19 вийшов на плато — але неприпустимо високе

Вівторок, 11 травня 2021, 04:45

У світі спостерігається стабілізація числа заражень і смертей від COVID-19.

Джерело: Reuters з посиланням на заяву гендиректора ВООЗ Тедроса Аданома Гебреєсуса

Деталі: Зазначається, що зменшення кількості заражень спостерігається в більшості регіонів, включаючи Америку і Європу – це два регіони, що постраждали найбільше.

Водночас, гендиректор ВООЗ констатував, що це "неприпустимо високе плато".

Пряма мова Тедроса Аданома Гебреєсуса: "Але це неприпустимо високе плато: на минулому тижні було зареєстровано понад 5,4 млн випадків COVID-19 і майже 90 тисяч смертей".

Нагадаємо: Станом на 11 травня у світі виявили 159,5 млн випадків COVID-19, найбільше у США, Індії та Бразилії. Померли 3,3 млн людей.

Теми: коронавірус


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