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ВОЗ: Уровень заболеваемости COVID-19 вышел на плато — но недопустимо высокое

Вторник, 11 мая 2021, 04:45
ВОЗ: Уровень заболеваемости COVID-19 вышел на плато — но недопустимо высокое

В мире наблюдается стабилизация числа заражений и смертей от COVID-19.

Источник: Reuters со ссылкой на заявление гендиректора ВОЗ Тедроса Аданома Гебреесуса

Детали: Отмечается, что уменьшение количества заражений наблюдается в большинстве регионов, включая Америку и Европу - это два региона, пострадавшие больше всего.

В то же время, гендиректор ВОЗ констатировал, что это "недопустимо высокое плато".

Прямая речь Тедроса Аданома Гебреесуса: "Но это недопустимо высокое плато: на прошлой неделе было зарегистрировано более 5,4 млн случаев COVID-19 и почти 90 тысяч смертей".

Напомним: По состоянию на 11 мая в мире обнаружили 159,5 млн случаев COVID-19, больше всего в США, Индии и Бразилии. Умерли 3,3 млн человек.

Темы: коронавирус
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