Суд у Португалії засудив інспекторів, які до смерті побили українця в аеропорту Лісабона
Вівторок, 11 травня 2021, 05:40
Португальський суд засудив трьох інспекторів міграційної служби країни за вбивство українця Ігоря Гоменюка після затримання в аеропорту Лісабона.
Джерело: Deutsche Welle з посиланням на AP
Деталі: Трьох інспекторів визнали винними у завданні тяжких тілесних ушкоджень під час допиту, що призвело до смерті 40-річного українця. Суд визнав, що інспектори били ногами та кийками чоловіка, який був у цей момент у наручниках, зламавши таким чином його ребра. Це своєю чергою спричинило його смерть від удушення.
Двоє чоловіків отримали по дев'ять років ув'язнення, ще один - сім років.
Передісторія:
- 10 березня 2020 року співробітники міграційної служби не пропустили Гоменюка на територію країни, оскільки він нібито не мав візи для роботи.
- Як повідомлялося, інспектори Служби у справах іноземців і кордонів (SEF) Дуарте Лажа, Бруно Совса та Луїз Сілва вдягнули на Гоменюка кайданки і побили.
- Внаслідок трагедії очільниця прикордонної служби Кріштіна Ґатойнш пішла у відставку.
- Португальський уряд виплатив родині українця понад 700 тисяч євро компенсації.