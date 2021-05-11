Суд у Португалії засудив інспекторів, які до смерті побили українця в аеропорту Лісабона

Португальський суд засудив трьох інспекторів міграційної служби країни за вбивство українця Ігоря Гоменюка після затримання в аеропорту Лісабона.

Джерело: Deutsche Welle з посиланням на AP

Деталі: Трьох інспекторів визнали винними у завданні тяжких тілесних ушкоджень під час допиту, що призвело до смерті 40-річного українця. Суд визнав, що інспектори били ногами та кийками чоловіка, який був у цей момент у наручниках, зламавши таким чином його ребра. Це своєю чергою спричинило його смерть від удушення.

Двоє чоловіків отримали по дев'ять років ув'язнення, ще один - сім років.

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