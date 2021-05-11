Суд в Португалии приговорил инспекторов, до смерти избивших украинца в аэропорту Лиссабона
Вторник, 11 мая 2021, 05:40
Португальский суд приговорил трех инспекторов миграционной службы страны за убийство украинца Игоря Гоменюка после задержания в аэропорту Лиссабона.
Источник: Deutsche Welle со ссылкой на AP
Детали: Трех инспекторов признали виновными в нанесении тяжких телесных повреждений во время допроса, что привело к смерти 40-летнего украинца. Суд признал, что инспекторы били ногами и дубинками мужчину, который был в этот момент в наручниках, сломав таким образом его ребра. Это в свою очередь повлекло его смерть от удушения.
Двое мужчин получили по девять лет тюрьмы, еще один - семь лет.
Предыстория:
- 10 марта 2020 года сотрудники миграционной службы не пропустили Гоменюка на территорию страны, поскольку у него якобы не было визы для работы.
- Как сообщалось, инспекторы Службы по делам иностранцев и границ (SEF) Дуарте Лажа, Бруно Совса и Луиз Силва надели на Гоменюка наручники и избили.
- В результате трагедии руководительница пограничной службы Криштина Гатойнш ушла в отставку.
- Португальское правительство выплатило семье украинца более 700 тысяч евро компенсации.