Суд в Португалии приговорил инспекторов, до смерти избивших украинца в аэропорту Лиссабона

Португальский суд приговорил трех инспекторов миграционной службы страны за убийство украинца Игоря Гоменюка после задержания в аэропорту Лиссабона.

Источник: Deutsche Welle со ссылкой на AP

Детали: Трех инспекторов признали виновными в нанесении тяжких телесных повреждений во время допроса, что привело к смерти 40-летнего украинца. Суд признал, что инспекторы били ногами и дубинками мужчину, который был в этот момент в наручниках, сломав таким образом его ребра. Это в свою очередь повлекло его смерть от удушения.

Двое мужчин получили по девять лет тюрьмы, еще один - семь лет.

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