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Населення Китаю зросло на 72 мільйони, але нація старіє — дані перепису

Вівторок, 11 травня 2021, 06:20
Населення Китаю зросло на 72 мільйони, але нація старіє — дані перепису
BLOOMBERG

У Китаї опублікували дані перепису: порівняно з попереднім десятиліттям, темпи зростання населення знизилися, і нація швидко старіє.

Джерело: AP та The New York Times з посиланням на дані перепису Національного статистичного бюро, що проводиться раз на 10 років

Деталі: За останні 10 років населення збільшилося на 72 млн до 1,411 млрд в 2020 році. Водночас, річне зростання в середньому становило 0,53% - на 0,04% нижче, ніж в попередньому десятилітті. Результати перепису також засвідчили, що населення швидко старіє: люди старше 65 років зараз становлять 13,5% населення - у порівнянні з 8,9% в 2010 році.

Населення Китаю працездатного віку (у віці від 15 до 59 років) скорочується після досягнення в 2011 році піку в 925 мільйонів людей. Професор демографічних досліджень Пекінського університету Лу Цзехуа каже, що в 2011 році населення працездатного віку становило три чверті від загальної кількості населення, але до 2050 року воно скоротиться до трохи більше половини.

У минулому місяці статистичне агентство, як зазначається, "зробило незвичайний крок" - воно оголосило про збільшення населення в 2020 році, але не надало жодних результатів. Водночас The Financial Times повідомила, що перепис, можливо, виявив несподіваний спад.

AP зазначає, що це посилює проблеми суспільства, що старіє, та скорочення робочої сили, оскільки все менше пар мають дітей. Попри те, що запроваджені з 1980 року обмеження на народження лише однієї дитини були послаблені, людей відштовхують високі витрати, тіснота і дискримінація на роботі, з якою зіштовхуються матері. Догляд за дитиною коштує дорого, а декретна відпустка коротка. Більшість одиноких матерів не можуть отримувати виплати за медичним страхуванням і соціальним забезпеченням.

"Українська правда" у Threads

Теми: Китай
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