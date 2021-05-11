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Население Китая выросло на 72 миллиона, но нация стареет — данные переписи

Вторник, 11 мая 2021, 06:20

В Китае опубликовали данные переписи: по сравнению с предыдущим десятилетием, темпы роста населения снизились, и нация быстро стареет.

Источник: AP и The New York Times со ссылкой на данные переписи Национального статистического бюро, которая проводится раз в 10 лет

Детали: За последние 10 лет население увеличилось на 72 млн до 1,411 млрд  в 2020 году. В то же время, годовой рост в среднем составил 0,53% - на 0,04% ниже, чем в предыдущем десятилетии. Результаты переписи также показали, что население быстро стареет: люди старше 65 лет сейчас составляют 13,5% населения - по сравнению с 8,9% в 2010 году.

Население Китая трудоспособного возраста (в возрасте от 15 до 59 лет) сокращается после достижения в 2011 году пика в 925 млн человек. Профессор демографических исследований Пекинского университета Лу Цзехуа говорит, что в 2011 году население трудоспособного возраста составило три четверти от общего количества населения, но к 2050 году оно сократится до чуть более половины.

В прошлом месяце статистическое агентство, как отмечается, "сделало необычный шаг" - оно объявило об увеличении населения в 2020 году, но не предоставило никаких результатов. В то же время The Financial Times сообщила, что перепись, возможно, обнаружила неожиданный спад.

AP отмечает, что это усугубляет проблемы общества, которое стареет, и сокращение рабочей силы, так как все меньше пар имеют детей. Несмотря на то, что введенные с 1980 года ограничения на рождение только одного ребенка были ослаблены, людей отталкивают высокие затраты, теснота и дискриминация на работе, с которой сталкиваются матери. Уход за ребенком стоит дорого, а декретный отпуск короткий. Большинство одиноких матерей не могут получать выплаты по медицинскому страхованию и социальному обеспечению.

Темы: Китай


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