Окупанти 7 разів порушили “тишу” на Донбасі, минуло без втрат

10 травня окупанти 7 разів порушували режим припинення вогню на Донбасі. Бойових втрат серед військовослужбовців ЗСУ немає.

Джерело: штаб ООС

Деталі: Зокрема, неподалік Троїцького ворог відкривав вогонь із мінометів 120-го калібру, а біля селища Опитне – з мінометів калібру 82 мм.

Крім того, поблизу Старогнатівки противник двічі стріляв зі стрілецької зброї, ручних протитанкових та підствольних гранатометів.

У передмісті Авдіївки, Південного та Водяного російські окупанти відкривали вогонь з гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї.