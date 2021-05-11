Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng
up shop

Оккупанты 7 раз нарушили "тишину" на Донбассе, обошлось без потерь

Вторник, 11 мая 2021, 07:43
Оккупанты 7 раз нарушили тишину на Донбассе, обошлось без потерь

10 мая оккупанты 7 раз нарушали режим прекращения огня на Донбассе. Боевых потерь среди военнослужащих ВСУ нет.

Источник: штаб ООС

Детали: В частности, неподалеку Троицкого враг открывал огонь из минометов 120-го калибра, а у поселка Опытное - из минометов калибра 82 мм.

Кроме того, вблизи Старогнатовки противник дважды стрелял из стрелкового оружия, ручных противотанковых и подствольных гранатометов.

В пригороде Авдеевки, Южного и Водяного российские оккупанты открывали огонь из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.

Украинская правда

"Украинская правда" в Threads

Темы: войнаРосcияДонбасс
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

Бои за Марьинку продолжаются, ВСУ находятся в пределах админграниц города - Штупун

картаПогода до 29 декабря: в Украине потеплеет до +10, но местами будет дождик

Командование внесло запрос на мобилизацию 500 тыс. военных – Арахамия

На Банковой раскрыли, о чем могут говорить Зеленский и Орбан

Пропагандиста из РФ, который призывал топить украинских детей, отравили – источник

инфографикаУкраинцы выбрали бы Чорновола, а не Кравчука, если бы сейчас оказались в 1991-м − КМИС

Все новости...
война
В Сирии провели совместную с РФ операцию, чтобы взять под контроль местных вагнеровцев – СМИ
Залужный и Шаптала посетили группировки войск "Хортица" и "Таврия"
"Или диалог, или нас всех посадят": как в Командовании медицинских сил не находится места для боевых медиков
Последние новости
19:56
инфографикаПредприниматели получили еще 3 миллиарда по программе кредитов под 5-7-9%
19:39
Генштаб: На Авдеевском направлении отражено 32 атаки, на Марьинском ВСУ сдерживают врага
19:35
МИД Чехии: Если Украина упадет, мы столкнемся с РФ на наших границах
19:21
Британский миллиардер Рэтклифф завершил покупку 25% акций ФК "Манчестер Юнайтед"
19:16
Навального нашли в колонии за полярным кругом: "максимальная изоляция от мира"
18:55
Россияне запустили с Черного моря "Шахеды"
18:50
Бои за Марьинку продолжаются, ВСУ находятся в пределах админграниц города - Штупун
18:25
Байден убежден, что президенты США могут подлежать уголовному преследованию
18:14
В центробанке России готовятся к ужесточению санкций
17:59
Папа Римский на рождественской мессе попросил о мире, в том числе в Украине
Все новости...
Реклама: