Оккупанты 7 раз нарушили "тишину" на Донбассе, обошлось без потерь

10 мая оккупанты 7 раз нарушали режим прекращения огня на Донбассе. Боевых потерь среди военнослужащих ВСУ нет.

Источник: штаб ООС

Детали: В частности, неподалеку Троицкого враг открывал огонь из минометов 120-го калибра, а у поселка Опытное - из минометов калибра 82 мм.

Кроме того, вблизи Старогнатовки противник дважды стрелял из стрелкового оружия, ручных противотанковых и подствольных гранатометов.

В пригороде Авдеевки, Южного и Водяного российские оккупанты открывали огонь из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.