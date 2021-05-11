Після довгих вихідних в Україні 2 208 випадків COVID за добу

За добу 10 травня в Україні діагностували 2 208 нових випадків коронавірусної хвороби COVID-19, госпіталізували 1 084 особи, померли 119 хворих, одужали 8 617 осіб.

Джерело: статистика міністра охорони здоров'я Максима Степанова

Деталі: За останню добу найбільша кількість підтверджених випадків зареєстрована у Донецькій (325), Харківській (213), Дніпропетровській (191), Запорізькій (169) та Миколаївській (132) областях.

Зокрема, захворіли 89 дітей та 34 медпрацівники.

Тестувань за останню добу зробили 21 974: методом ПЛР – 13 349, методом ІФА – 3 467, досліджень експрес-тестами на антиген до SARS-CoV-2 – 5 158.

За весь час пандемії в Україні коронавірус виявили у 2 124 535 осіб, з них 1 777 370 осіб одужали, а 46 631 людина померла.

Знати більше: COVID-19 і вакцинація проти коронавірусу – динаміка пандемії в інфографіці УП