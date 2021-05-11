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После долгих выходных в Украине 2 208 случаев COVID за сутки

Вторник, 11 мая 2021, 08:15
После долгих выходных в Украине 2 208 случаев COVID за сутки

За сутки 10 мая в Украине диагностировали 2 208 новых случаев коронавирусной болезни COVID-19, госпитализировали 1 084 человека, умерли 119 больных, выздоровели 8 617 человек.

Источник: статистика министра здравоохранения Максима Степанова

Детали: За последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в Донецкой (325), Харьковской (213), Днепропетровской (191), Запорожской (169) и Николаевской (132) областях.

В частности, заболели 89 детей и 34 медработника.

Тестирований за последние сутки сделали 21 974: методом ПЦР – 13 349, методом ИФА – 3 467, исследований экспресс-тестами на антиген к SARS-CoV-2 – 5 158.

За все время пандемии в Украине коронавирус обнаружили у 2 124 535 человек, из них 1 777 370 человек выздоровели, а 46 631 человек умер.

 

Знать больше: COVID-19 и вакцинация против коронавируса – динамика пандемии в инфографике УП

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Темы: коронавирусCovid-2019эпидемия
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