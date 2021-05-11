Єлизавета ІІ представить у парламенті план дій уряду Британії після пандемії

Британська королева Єлизавета II виступить у вівторок з тронною промовою в парламенті, у якій представить програму уряду Бориса Джонсона.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на агентство Reuters.

У промові, написаній урядом, королева представить законопроєкти, які міністри мають намір схвалити наступного року.

Ретельно продумана церемонія виступу Єлизавети ІІ, яка відкриє парламентську сесію, в цьому році буде включати в себе маски для обличчя, соціальне дистанціювання і меншу кількість гостей.

У промові будуть викладені пріоритети політики Джонсона, який планує відновлення Британії після пандемії COVID-19 та прагне виконати обіцянки, дані виборцям в 2019 році, про створення нових можливостей для знедолених регіонів і спільнот. Це відбувається тоді, як британська програма вакцинації значно випереджає більшість країн, а поширення вірусу перебуває на низькому рівні.

У промові буде йтися про реформи у системі освіти, в тому числі про ті зміни, які допоможуть дорослим отримати доступ до навчання протягом усього життя. Міністри вважають, що це є ключем до перебудови британської робочої сили і поліпшення її можливостей для адаптації до нових технологій в таких областях, як зміна клімату.

Промова королеви зазвичай триває близько 10 хвилин і доповнюється безліччю документів, що містять докладні відомості про законодавчі пропозиції, плани консультацій та інші політичні документи.

Очікується, що у ній будуть детально викладені плани нових правил надання притулку, реформи системи соціальної допомоги та оголошено обіцянку скасувати законодавство, що обмежує повноваження уряду щодо призначення нових виборів.