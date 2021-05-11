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Елизавета II представит в парламенте план действий правительства Британии после пандемии

Вторник, 11 мая 2021, 09:14
Елизавета II представит в парламенте план действий правительства Британии после пандемии
Фото royal.uk

Британская королева Елизавета II выступит во вторник с тронной речью в парламенте, в которой представит программу правительства Бориса Джонсона.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на агентство Reuters.

В речи, написанной правительством, королева представит законопроекты, которые министры намерены принять в следующем году.

Тщательно продуманная церемония выступления Елизаветы II, которая откроет парламентскую сессию, в этом году будет включать в себя маски для лица, социальное дистанцирование и меньшее количество гостей.

В речи будут изложены приоритеты политики Джонсона, планирующего восстановление Британии после пандемии COVID-19. Джонсон стремится выполнить обещания, данные избирателям в 2019 году, о создании новых возможностей для обездоленных регионов и сообществ. Это происходит тогда, когда британская программа вакцинации значительно опережает большинство стран, а распространение вируса находится на низком уровне.

В речи будет объявлено о реформах в системе образования, в том числе о тех изменениях, которые помогут взрослым получить доступ к обучению в течение всей жизни. Министры считают, что это является ключом к перестройке британской рабочей силы и улучшению ее возможностей для адаптации к новым технологиям в таких областях, как изменение климата.

Речь королевы обычно длится около 10 минут и дополняется множеством документов, содержащих подробные сведения о законодательных предложениях, планах консультаций и других политических документах.

Ожидается, что в ней будут подробно изложены планы новых правил предоставления убежища, реформы системы социальной помощи и объявлено обещание отменить законодательство, ограничивающее полномочия правительства о назначении новых выборов.

Темы: Великобританиякоронавирус
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