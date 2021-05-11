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У Росії влаштували стрілянину в школі: 11 загиблих, діти вистрибували з вікон

Вівторок, 11 травня 2021, 10:40
У Росії влаштували стрілянину в школі: 11 загиблих, діти вистрибували з вікон

В результаті стрілянини в російській школі в Казані загинули 11 осіб.

Джерело: російське видання "ТАСС", "РИА Новости", "РБК"

Деталі: Джерело в правоохоронних органах розповіло, що у вівторок двоє людей влаштували стрілянину в школі № 175 в Казані.

Одного з них вже затримали, ним виявився 17-річний підліток.

Після стрілянини в школі госпіталізували 12 дітей і 1 дорослого. Пізніше стало відомо, що у лікарні доставили 21 людину, 6 дітей перебувають в реанімації.

Спочатку повідомлялося про 9 загиблих, згодом кількість жертв зросла до 11 осіб.

Відзначається, що 2 із загиблих в Казані школярів розбилися, вистрибнувши з вікна на третьому поверсі.

 
Владислав Загородня VK

На місці події працюють оперативні служби і співробітники поліції.

Туди направили понад 20 бригад швидкої.

 
ВЛАДИСЛАВ ЗАГОРОДНЯ VK

Очевидець подій розповів, що під час нападу прогримів вибух, а потім почалася стрілянина.

Українська правда

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Теми: Росія
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