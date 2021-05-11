В результаті стрілянини в російській школі в Казані загинули 9 осіб.

Джерело: російське видання "ТАСС", "РИА Новости"

Деталі: Джерело в правоохоронних органах розповіло, що у вівторок двоє людей влаштували стрілянину в школі № 175 в Казані.

Одного з них вже затримали, ним виявився 17-річний підліток.

На місці події працюють оперативні служби і співробітники поліції.

Туди направили понад 20 бригад швидкої.

Очевидець подій розповів, що під час нападу прогримів вибух, а потім почалася стрілянина.

Доповнюється...