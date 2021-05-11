В России устроили стрельбу в школе: 9 погибших, дети выпрыгивали из окон
Вторник, 11 мая 2021, 10:40
В результате стрельбы в российской школе в Казани погибли 9 человек.
Источник: российское издание "ТАСС", "РИА Новости", "РБК"
Детали: По данным источника в правоохранительных органах, во вторник два человека устроили стрельбу в школе № 175 в Казани.
Одного из них уже задержали, им оказался 17-летний подросток.
После стрельбы в школе госпитализировали 12 детей и 1 взрослый.
На месте происшествия работают оперативные службы и сотрудники полиции.
Туда направили более 20 бригад скорой.
Очевидец событий рассказал, что при нападении прогремел взрыв, а потом началась стрельба.
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Украинская правда