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В России устроили стрельбу в школе: 9 погибших, дети выпрыгивали из окон

Вторник, 11 мая 2021, 10:40

В результате стрельбы в российской школе в Казани погибли 9 человек.

Источник: российское издание "ТАСС", "РИА Новости", "РБК"

Детали: По данным источника в правоохранительных органах, во вторник два человека устроили стрельбу в школе № 175 в Казани.

Одного из них уже задержали, им оказался 17-летний подросток.

После стрельбы в школе госпитализировали 12 детей и 1 взрослый.

На месте происшествия работают оперативные службы и сотрудники полиции.

Туда направили более 20 бригад скорой.

Очевидец событий рассказал, что при нападении прогремел взрыв, а потом началась стрельба.

Дополняется...

Украинская правда
Темы: Росcия


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