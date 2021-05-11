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Група шахраїв продавала підробку на вакцину Pfizer

Вівторок, 11 травня 2021, 11:10
Фото СБУ

Служба безпеки України викрила міжнародне злочинне угруповання, яке продавало підроблену "вакцину Pfizer" від коронавірусу. 

Джерело: сайт СБУ

Дослівно: "СБУ, у співпраці з МОЗ України, викрила зловмисників та перекрила канал незаконного продажу підробленої вакцини "Pfizer" до інших країн наприкінці квітня".

Деталі: До складу угруповання входили громадяни України, РФ, Нігерії та Сьєрра-Леоне.  

Вони розмістили в інтернеті рекламу щодо функціонування підприємств, зареєстрованих на території України, що начебто мають можливість поставляти вакцину від "Pfizer".

Щоб переконати клієнтів у наявності вакцини, зловмисники надавали потенційним покупцям підроблені гарантійні листи від українських банків. Серед іншого, там були зазначені розрахункові рахунки для переведення коштів, які відкриті на громадян України. Вартість однієї фейкової "вакцини" становила $250. 

 

Шахраї працювали, у першу чергу, на клієнтів з РФ та Індії – саме туди була таргетована їхня рекламна кампанія.

Силовики задокументували факти отримання передплат від "клієнтів" на тисячі доларів.

В СБУ нагадали, що відповідно до політики американської компанії "Пфайзер Продактс Інк" поставки вакцини проти COVID-19 здійснюються виключно за контрактами, укладеними між компаніями групи "Pfizer" та державою.

Вакцина надходить до конкретно визначених державою місць вакцинації.

Українська правда
Теми: СБУвакцинація


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