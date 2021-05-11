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Группа мошенников продавала подделку на вакцину Pfizer

Вторник, 11 мая 2021, 11:10
Фото СБУ

Служба безопасности Украины разоблачила международную преступную группировку, которая продавала поддельную "вакцину Pfizer" от коронавируса.

Источник: сайт СБУ

Дословно: "СБУ, в сотрудничестве с Минздравом Украины, разоблачила злоумышленников и перекрыла канал незаконной продажи поддельной вакцины "Pfizer" в другие страны в конце апреля".

Детали: В состав группировки входили граждане Украины, РФ, Нигерии и Сьерра-Леоне.

Они разместили в интернете рекламу о функционировании предприятий, зарегистрированных на территории Украины, которые якобы имеют возможность поставлять вакцину от "Pfizer".

Чтобы убедить клиентов в наличии вакцины, злоумышленники предоставляли потенциальным покупателям поддельные гарантийные письма от украинских банков. Среди прочего, там были указаны расчетные счета для перевода средств, которые открыты на граждан Украины. Стоимость одной фейковой "вакцины" составляла $250. 

 

Мошенники работали, в первую очередь, на клиентов с РФ и Индии – именно туда была таргетирована их рекламная кампания.

Силовики задокументировали факты получения предоплаты от "клиентов" на тысячи долларов.

В СБУ напомнили, что в соответствии с политикой американской компании "Пфайзер Продактс Инк" поставки вакцины против COVID-19 осуществляются исключительно по контрактам, заключенным между компаниями группы "Pfizer" и государством.

Вакцина поступает в конкретно определенные государством места вакцинации.

Украинская правда
Темы: СБУвакцинация


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