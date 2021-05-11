Російські відомства повідомляють, що нападник, який відкрив стрілянину в російській школі і застрелив 8 людей, діяв самостійно.

Джерело: "РИА Новости", ТАСС

Деталі: Одразу після події з'явилася інформація, що нападників було двоє. Повідомлялося, що одного з нападників затримали і ним виявився 17-річний підліток, а іншого - ліквідували.

Водночас, пізніше російські відомства повідомили, що нападник діяв самостійно.

19-річний хлопець закінчив цей навчальний заклад 4 роки тому. Російські видання повідомляють, що його звуть Ільназ Галявієв і він начебто пішов на злочин заради помсти.

Спочатку повідомлялося, що силовики ліквідували його на місці події, однак пізніше стало відомо, що Галявієва затримали.

Президент Татарстану Рустам Мінніханов зазначив, що серед загиблих учні восьмого класу.

Пізніше керівник прес-служби президента Татарстану Лілія Галімова підтвердила, що нападник, який влаштував стрілянину в школі в Казані діяв сам, а дані про двох нападників не відповідають дійсності.

Нагадаємо: