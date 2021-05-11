Напад на школу в РФ: одного з терористів затримали, іншого впіймали
Вівторок, 11 травня 2021, 11:31
Одного з нападників в казанської школі ліквідували, іншого затримали.
Джерело: "РИА Новости"
Деталі: За попередніми даними, одного з тих, хто стріляв затримали, другого ліквідували.
Джерело в адміністрації школи повідомило, що один з чоловіків, який влаштував стрілянину в школі, закінчив цей навчальний заклад 4 роки тому.
Відзначається, що в будівлю школи зайшов президент Татарстану Рустам Мінніханов. Глава регіону зазначив, що серед загиблих учні восьмого класу, які загинули на третьому поверсі.
МВС Татарстану заявляє, що у нападника не було посібників і він влаштував напад один.
Нагадаємо:
- В результаті стрілянини в російській школі в Казані загинули 11 осіб.