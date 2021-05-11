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Напад на школу в РФ: одного з терористів затримали, іншого впіймали

Вівторок, 11 травня 2021, 11:31

Одного з нападників в казанської школі ліквідували, іншого затримали.

Джерело: "РИА Новости"

Деталі: За попередніми даними, одного з тих, хто стріляв затримали, другого ліквідували.

Джерело в адміністрації школи повідомило, що один з чоловіків, який влаштував стрілянину в школі, закінчив цей навчальний заклад 4 роки тому.

Відзначається, що в будівлю школи зайшов президент Татарстану Рустам Мінніханов. Глава регіону зазначив, що серед загиблих учні восьмого класу, які загинули на третьому поверсі.

МВС Татарстану заявляє, що у нападника не було посібників і він влаштував напад один.

Нагадаємо: 

Теми: Росіядітивбивство


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