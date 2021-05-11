Одного из нападавших в казанской школе ликвидировали, второго задержали.

Источник: "РИА Новости"

Детали: По предварительным данным, одного из стрелявших задержали, второго ликвидировали.

Источник в администрации школы сообщил, что один из мужчин, который устроил стрельбу в школе, окончил это учебное заведение 4 года назад.

Отмечается, что в здание школы зашел президент Татарстана Рустам Минниханов.

Напомним: