Нападение на школу в РФ: одного из террористов задержали, второго поймали
Вторник, 11 мая 2021, 11:31
Одного из нападавших в казанской школе ликвидировали, второго задержали.
Источник: "РИА Новости"
Детали: По предварительным данным, одного из стрелявших задержали, второго ликвидировали.
Источник в администрации школы сообщил, что один из мужчин, который устроил стрельбу в школе, окончил это учебное заведение 4 года назад.
Отмечается, что в здание школы зашел президент Татарстана Рустам Минниханов.
Напомним:
- В результате стрельбы в российской школе в Казани погибли 11 человек.