Российские ведомства сообщают, что нападающий, который открыл стрельбу в российской школе и застрелил 8 человек, действовал самостоятельно.

Источник: "РИА Новости", ТАСС

Детали: Сразу после происшествия появилась информация, что нападавших было двое. Сообщалось, что одого из нападавших задержали и им оказался 17-летний подросток, а другого - ликвидировали.

В то же время, позже российские ведомства сообщили, что нападающий действовал самостоятельно.

В то же время, позже российские ведомства сообщили, что нападающий действовал самостоятельно.

19-летний парень закончил это учебное заведение 4 года назад. Российские издания сообщают, что его зовут Ильназ Галявиев и он пошел на преступление ради мести.

Сначала сообщалось, что силовики ликвидировали его на месте происшествия, однако позже стало известно, что Галявиева задержали.

Президент Татарстана Рустам Минниханов отметил, что среди погибших ученики восьмого класса.

Позже руководитель пресс-службы президента Татарстана Лилия Галимова подтвердила, что открывший стрельбу в школе в Казани действовал в одиночку, а данные о двух нападавших не соответствуют действительности.

Напомним: