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Зеленський вважає, що агресія Росії не пов'язана з НАТО 

Вівторок, 11 травня 2021, 12:21

Президент Володимир Зеленський не вважає, що прагнення України до Північноатлантичного альянсу варто пов'язувати з агресією Росії.

Джерело: Зеленський у розмові з журналістами в рамках 1-го дня Всеукраїнського форуму "Україна 30. Безпека країни"

Пряма мова: "Ми дуже любимо філософствувати – і щодо НАТО: (що буде) якщо ми вступимо в НАТО, Росія цього дуже не хоче; якщо ми отримаємо ПДЧ, почнеться повноцінна війна. 

А що було 2014 року? Ми отримали ПДЧ (план дій щодо членства в НАТО – ред.) чи ми увійшли в Євросоюз? Що було? Я вважаю, що нічого не було. Не через те це робила Росія. Це все балачки. Росія просто захищала свої інтереси через те, що (нібито) можуть бути американські військові бази на території України. 

Я вважаю, що причини були інші. Їх було дуже-дуже багато. Впевнений, що коли-небудь ми з вами знайдемо час і історія знайде всі відповіді, через що була така серйозна ескалація, і анексія, і втрата всіх наших відносин". 

Деталі: На саміті НАТО у червні Зеленський чекає "потужний сигнал" від країн Альянсу.

Теми: ЗеленськийРосіяНАТОанексіявійна


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