Зеленский считает, что агрессия России не связана с НАТО

Президент Владимир Зеленский не считает, что стремление Украины в Североатлантический альянс стоит связывать с агрессией России.

Источник: Зеленский в разговоре с журналистами в рамках 1-го дня Всеукраинского форума "Украина 30. Безопасность страны"

Прямая речь: "Мы очень любим философствовать – и на счет НАТО: (что будет) если мы вступим в НАТО, Россия этого очень не хочет; если мы получим ПДЧ, начнется полноценная война.

А что было в 2014 году? Мы получили ПДЧ (план действий по членству в НАТО – ред.) или мы вошли в Евросоюз? Что было? Я считаю, что ничего не было. Не потому это делала Россия. Это все болтовня. Россия просто защищала свои интересы из-за того, что (якобы) могут быть американские военные базы на территории Украины.

Я считаю, что причины были другие. Их было очень-очень много. Уверен, что когда-нибудь мы с вами найдем время и история найдет все ответы, из-за чего была такая серьезная эскалация, и аннексия, и потеря всех наших отношений".

Детали: На саммите НАТО в июне Зеленский ждет "мощного сигнала" от стран Альянса.