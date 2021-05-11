В Україні задощить і похолоднішає
Синоптики прогнозують похолодання та дощі у найближчі дні, у другій половині тижня тепло повернеться.
Джерело: Facebook-сторінка синоптика Наталі Діденко
Пряма мова: "Синоптична ситуація зумовить у більшості областей України 12-го травня періодичні дощі та місцями грози.
Уникнуть суттєвих опадів західні області, проте Закарпаття поллє дощами інший, підкарпатський циклончик".
Деталі: Суха погода у середу переважатиме на Вінниччині, Житомирщині та Одещині.
Вітер в Україні з12 травня переважатиме поривчастий, колючий, переважно північно-східний.
Синоптики зазначають, що у середу знову похолоднішає.
Найближчої ночі +7+11 градусів, на крайній півночі +4+7 градусів.
Протягом дня у більшості областей очікується +12+17 градусів, у західних областях +15+21 градусів, на Закарпатті до +25 градусів.
У Києві в середу знизиться температура повітря, вдень у межах +15+16 градусів. Дощ ймовірний, але місцями та незначний. Вітер східного напрямку буде поривчастим.
За словами Діденко, друга половина тижня поверне в Україну тепло, проте не без дощів.