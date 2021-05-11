В Україні задощить і похолоднішає

Синоптики прогнозують похолодання та дощі у найближчі дні, у другій половині тижня тепло повернеться.

Джерело: Facebook-сторінка синоптика Наталі Діденко

Пряма мова: "Синоптична ситуація зумовить у більшості областей України 12-го травня періодичні дощі та місцями грози.

Уникнуть суттєвих опадів західні області, проте Закарпаття поллє дощами інший, підкарпатський циклончик".

Деталі: Суха погода у середу переважатиме на Вінниччині, Житомирщині та Одещині.

Вітер в Україні з12 травня переважатиме поривчастий, колючий, переважно північно-східний.

Синоптики зазначають, що у середу знову похолоднішає.

Найближчої ночі +7+11 градусів, на крайній півночі +4+7 градусів.

Протягом дня у більшості областей очікується +12+17 градусів, у західних областях +15+21 градусів, на Закарпатті до +25 градусів.

У Києві в середу знизиться температура повітря, вдень у межах +15+16 градусів. Дощ ймовірний, але місцями та незначний. Вітер східного напрямку буде поривчастим.

За словами Діденко, друга половина тижня поверне в Україну тепло, проте не без дощів.