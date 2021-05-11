В Украине будут дожди и похолодает

Синоптики прогнозируют похолодание и дожди в ближайшие дни, во второй половине недели тепло вернется.

Источник: Facebook-страница синоптика Натальи Диденко

Прямая речь: "Синоптическая ситуация принесет в большинство областей Украины 12 мая периодические дожди и местами грозы.

Избежат осадков западные области, однако Закарпатье польет дождями другой, подкарпатский циклончик".

Детали: Сухая погода в среду будет преобладать в Винницкой, Житомирской и Одесской области.

Ветер в Украине с 12 мая будет преобладать порывистый, преимущественно северо-восточный.

Синоптики отмечают, что 12 мая похолодает.

Ближайшей ночью +7+11 градусов, на крайнем севере +4+7 градусов.

В течение дня в большинстве областей ожидается +12+17 градусов, в западных областях +15+21 градусов, на Закарпатье до +25 градусов.

В Киеве в среду снизится температура воздуха, днем ​​в пределах +15+16 градусов. Дождь вероятен, но местами и незначительный. Ветер восточного направления будет порывистым.

По словам Диденко, вторая половина недели вернет в Украину тепло, однако не без дождей.