Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng
up shop

В Украине будут дожди и похолодает

Вторник, 11 мая 2021, 13:37
В Украине будут дожди и похолодает

Синоптики прогнозируют похолодание и дожди в ближайшие дни, во второй половине недели тепло вернется.

Источник: Facebook-страница синоптика Натальи Диденко

Прямая речь: "Синоптическая ситуация принесет в большинство областей Украины 12 мая периодические дожди и местами грозы.

Избежат осадков западные области, однако Закарпатье польет дождями другой, подкарпатский циклончик".

Детали: Сухая погода в среду будет преобладать в Винницкой, Житомирской и Одесской области.

Ветер в Украине с 12 мая будет преобладать порывистый, преимущественно северо-восточный.

Синоптики отмечают, что 12 мая похолодает.

Ближайшей ночью +7+11 градусов, на крайнем севере +4+7 градусов.

 

В течение дня в большинстве областей ожидается +12+17 градусов, в западных областях +15+21 градусов, на Закарпатье до +25 градусов.

В Киеве в среду снизится температура воздуха, днем ​​в пределах +15+16 градусов. Дождь вероятен, но местами и незначительный. Ветер восточного направления будет порывистым.

По словам Диденко, вторая половина недели вернет в Украину тепло, однако не без дождей.

Украинская правда
Темы: погодаУкраина
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

Бои за Марьинку продолжаются, ВСУ находятся в пределах админграниц города - Штупун

картаПогода до 29 декабря: в Украине потеплеет до +10, но местами будет дождик

Командование внесло запрос на мобилизацию 500 тыс. военных – Арахамия

На Банковой раскрыли, о чем могут говорить Зеленский и Орбан

Пропагандиста из РФ, который призывал топить украинских детей, отравили – источник

инфографикаУкраинцы выбрали бы Чорновола, а не Кравчука, если бы сейчас оказались в 1991-м − КМИС

Все новости...
погода
Во Львове молния попала в трансформаторы: могут быть перебои со светом
Сильная жара стала причиной временного закрытия Акрополя в Греции
Метеорологическое предупреждение: на Киевщину идут грозы
Последние новости
19:56
инфографикаПредприниматели получили еще 3 миллиарда по программе кредитов под 5-7-9%
19:39
Генштаб: На Авдеевском направлении отражено 32 атаки, на Марьинском ВСУ сдерживают врага
19:35
МИД Чехии: Если Украина упадет, мы столкнемся с РФ на наших границах
19:21
Британский миллиардер Рэтклифф завершил покупку 25% акций ФК "Манчестер Юнайтед"
19:16
Навального нашли в колонии за полярным кругом: "максимальная изоляция от мира"
18:55
Россияне запустили с Черного моря "Шахеды"
18:50
Бои за Марьинку продолжаются, ВСУ находятся в пределах админграниц города - Штупун
18:25
Байден убежден, что президенты США могут подлежать уголовному преследованию
18:14
В центробанке России готовятся к ужесточению санкций
17:59
Папа Римский на рождественской мессе попросил о мире, в том числе в Украине
Все новости...
Реклама: