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У Криму зафіксували тисячі порушень прав людини

Вівторок, 11 травня 2021, 13:49
Фото Кримської солідарності

За останні чотири роки в окупованому Росією Криму зафіксували майже 5 тисяч випадків порушення прав людини.

Джерело: "Інтерфакс-Україна" з посиланням на аналіз ситуації в окупованому Криму станом на 2020 рік від Кримськотатарського ресурсного центру

Пряма мова менеджера КРЦ Людмили Коротких на презентації дослідження 11 травня: "Скільки загалом було основних порушень прав людини у 2017-2020 роках? Це 4 950 порушень, про які нам відомо".

Деталі: Найбільше за цей час було порушень права на справедливий суд (40%), по 15% порушень припадає на затримання та допити, на арешти – 13%.

Частка порушень, пов'язаних із незаконним етапуванням, становить 5%, такий самий показник припадає на обшуки і 7% пов'язані з порушенням права на здоров'я.

Голова КРЦ Ескендер Барієв додав, що факти порушень прав осіб в окупованому Криму правозахисники фіксують і цього року.

Зокрема, у першому кварталі 2021 року було етаповано 33 громадян України з окупованого Криму на територію РФ. Барієв прирівняв незаконне етапування до депортації.

За словами Коротких, незаконно затриманих громадян України етапують із Криму до Ростовської області Російської Федерації на засідання судів. Однією з причин цього є переповненість Сімферопольського слідчого ізолятора.

Крім того, за досліджуваний період зафіксували 21 факт насильницьких зникнень, із яких 15 – зникнення представників корінного кримськотатарського народу.

Теми: КримРосіяокупаціяправа людини


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